الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار حملات إزالة التعديات في جنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد: استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل جهود الأجهزة التنفيذية فى حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيراً إلى أن حى الجنوب يواصل الإزالات الفورية للتعديات، حيث قام حى الجنوب بإزالة مبنى فى جمعية الاتحاد الزراعية على مساحة 168م وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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وأكد محافظ بورسعيد أنه لا مجال لعودة التعديات مرة أخرى، وسوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة القادمة لإزالة كافة هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.

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وفي شأن آخر واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاته لمتابعة الاستعدادات لاستقبال موسم توريد القمح بمطاحن وصوامع المحافظة، وذلك بحضور أحمد زغلف رئيس حى الجنوب، ومسؤولى الصوامع والمطاحن ومديرية التموين ومديرية الزراعة ومنطقة شرق بورسعيد

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وخلال الاجتماع وجه محافظ بورسعيد بعمل قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والمزارعين ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول الي الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة وذلك ضمن التيسيرات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين

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كما أصدر المحافظ توجيهاتة الي رئيس الجنوب ومسئولي منطقة شرق بورسعيد بالتواجد الدائم وسط أصحاب الحقول والجمعيات الزراعية وحثهم على سرعة توريد المحصول إلى الصوامع الحكومية المخصصة لذلك.

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وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن عملية توريد القمح من المزارعين للصوامع الحكومية تعد واجبا قوميا، وسيتم اتخاذ حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أى معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين وكان محافظ بورسعيد قد أصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسته وأخرى برئاسة السكرتير العام لمتابعة إجراءات توريد القمح.

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خلال جمعية حملات إزالة يواصل تعديات

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