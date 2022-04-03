الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مبادرة «حياة كريمة» مشروع فريد من نوعه

النائب عبدالباسط
النائب عبدالباسط الشرقاوي

قال عبد الباسط الشرقاوي عضو مجلس النواب إن مبادرة «حياة كريمة» مشروع فريد من نوعه غيّر وجه القرى المصرية وحسّن مستوى جميع الخدمات بها.

وأضاف «الشرقاوي» في بيان له أن مشروع «حياة كريمة» هو مشروع فارق في حياة المصريين، ويعتبر مشروع القرن الواحد والعشرون، وأول اهتمام حقيقي بالقرى المصرية، حيث يوفر حياة كريمة وآمنة للمواطن تشمل جميع الخدمات الأساسية في القري والريف المصري من رصف وصرف صحي ومياه وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف من المشروع هو إعادة توزيع الإمكانيات الاقتصادية للدولة وللمجتمع، مشيرا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى دائما لتحسين جودة حياة المواطن المصري للأفضل.

ونوه الشرقاوي إلى أن مبادرة حياة كريمة تؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح بقيادة الرئيس السيسي الذي يحرص كل الحرص على إزالة العراقيل أمام المواطن.

وأضاف أن المبادرة تدخلت بشكل عاجل وسريع لتحسين وتطوير كل مناحي الحياة وتعد أساس بناء الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسي الشعب المصري، لافتا إلى أن مصر في المستقبل القريب وبفضل هذه المبادرة والمشروعات التي تمت على أرض الواقع ستكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد «الشرقاوي» أن المبادرة مشروع تنموي غير مسبوق نجح في تغيير حياة المواطن، وانعكست نتائجها بالإيجاب في انخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب للعمل بالمبادرة وفتحت آفاق مشروعات جديدة للشباب الأمر الذي أدى إلى الحد من مشكلة البطالة، من خلال منحهم تسهيلات وقروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع دخولهم وتحقيق الرفاهية لهم ولأسرهم.

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