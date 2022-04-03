النيابة: حبس 15 عاطلًا لتجارتهم فى المواد المخدرة بالقليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأحد، بحبس 15 عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة، والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر في القليوبية وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 325 جراما من مخدر الهيروين، و325 جراما من مخدر الحشيش، و130 جراما من مخدر البودر، و230 جراما من مخدر البانجو، و80 جراما من مخدر الشادو، و642 قرصا مخدرا.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة، وتم عرضها على النيابة في القليوبية التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.