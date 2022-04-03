الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: المملكة تدعم الجهود الأممية لإيجاد حل سياسى بين الأطراف اليمنية

اليمن
اليمن

قالت صحيفة "البلاد" السعودية، إن المملكة تسعى لدعم الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي بين الأطراف بالداخل اليمني، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق وإعادة التنمية والإعمار.
وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الأحد، تحت عنوان "استقرار اليمن، أن للمملكة ثوابتها ومواقفها التاريخية المتصلة في دعم جهود السلام والاستقرار، مؤكدة حرص المملكة الدائم على حقوق الأمة والدفاع عن استقرار هذه المنطقة المهمة من العالم، وإغاثة ومساعدة الشعوب، وتعزيز قيم التسامح والتعايش على المستويين الإقليمي والدولي وهو دور يحظى بتقدير عالمي واسع.

وأشارت إلى أن السعودية رحبت بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ببدء هدنة ووقف أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية اليمنية، مؤكدة دعمها لإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن قبول الهدنة.

السعودية الأطراف اليمنية الجهود الأممية اليمن

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