كيف تحصل على نوم هادئ وتنظم وجباتك في رمضان؟

تزامنا مع شهر رمضان، واستعداد المسلمون في جميع أنحاء العالم لشهر العبادة والتأمل، يتناول كثيرون وجبات الطعام قبل الفجر ما يمكن أن يسبب اضطرابًا في النوم.

ووفقًا للدكتور «فرزاد جيدي» الطبيب العام في ميدكير، يجب تجنب الإفراط في تناول الإفطار بأي ثمن، ويصيف أن تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة والسكرية وشرب المشروبات الغازية في الإفطار سيعني أن الجسم يجب أن يعمل وقتًا إضافيًا لهضم الوجبة، كما أن الأطعمة الغنية بالتوابل والكافيين يمكن أن يكون لها تأثير سيئ للنوم المريح لأنها قد تسبب الغازات وحموضة المعدة.

وأوضح أن هزة الطاقة التي تشعر بها بعد تناول كثير من السكر تنهار بسرعة، ويمكن أن تدفعك هذه الزيادة والانخفاضات في الطاقة إلى التحول إلى عادات غير صحية.

وتقول جولي مالون، مستشارة النوم ومؤسسة Nurture 2 Sleep، إن توقيت الوجبات مهم أيضًا خلال شهر رمضان، فالأكل في وقت قريب من وقت النوم يعني أن الجسم مشغول بهضم الطعام في الوقت الذي يجب أن يستريح فيه ويتعافى منه، وهذا يمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم.

وأوضحت أن عملية هضم الطعام تزيد من درجة حرارة الجسم، ومع ذلك من أجل النوم، يجب أن تنخفض درجة حرارة أجسامنا قليلاً، لذا فإن تناول الطعام قبل النوم مباشرة يمكن أن يكون وصفة لقلة النوم.

ويمكن أن تعوض قيلولة منتصف النهار عن فقدان النوم، ولكن ضع في اعتبارك أنها لا تستمر حتى وقت متأخر من بعد الظهر.

ووفقا لموقع «ذا ناشونال» يوصي الخبراء بالنوم لمدة 4 ساعات على الأقل بعد الإفطار قبل الاستيقاظ على السحور وقيلولة سريعة لمدة ساعتين قبل الاستعداد لليوم التالي، كما أن هناك مخاطر التعرض للضوء أثناء النوم، لذلك يجب خلق مساحة مثالية، على وجه التحديد بيئة مظلمة وهادئة، أمر حتمي للبقاء نائمين، وأن تقليل التعرض للضوء الأزرق أو الضوء الاصطناعي بالقرب من وقت النوم سيحافظ على إيقاع الجسم اليومي الطبيعي.