1455 إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى فى البر الرئيسى الصينى

قالت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم السبت الماضي 1455 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من حالات الإصابة المحلية المذكورة المسجلة يوم السبت الماضي، سُجلت 956 حالة في مقاطعة جيلين بشمال شرقي البلاد، و438 حالة في بلدية شانغهاي، و11 حالة في مقاطعة تشجيانغ.

وشهدت أكثر من 10 مناطق على مستوى المقاطعة، تسجيل حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى.

وإلى جانب ذلك؛ سُجّلت 51 حالة إصابة جديدة وافدة عبر أرجاء البر الرئيسي، مقارنة بـ43 حالة في اليوم الأسبق.

وبعد تعافي 2468 مريضاً يوم السبت الماضي، لا يزال في مستشفيات البر الرئيسي حالياً 26167 مريضاً، يتلقون العلاجات الطبية المناسبة، بينهم 57 مريضاً في حالات صحية خطيرة.

وفيما لم تُسجّل حالات وفيات جديدة بكوفيد-19، يبقى العدد الإجمالي لضحايا المرض في البلاد عند 4638 شخصاً.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.