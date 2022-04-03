وزير النقل يصدر عددا من القرارات بشأن قيادات ميناءى دمياط والإسكندرية

أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير، عددا من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع النقل البحري، حيث جرى تكليف اللواء بحري أحمد عبد المعطي محمد حواش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر للتشغيل للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، خلفا للواء بحري وليد مصطفى عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الذي انتهت خدمته.



وذكرت وزارة النقل - في بيان اليوم الأحد - أن قرارات الوزير، تضمنت تكليف اللواء بحري نهاد شاهين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئه العامة لميناء الإسكندرية للشئون المالية والتجارية والهندسية للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلفا للربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الذي تم تكليفه للعمل كمستشار بديوان عام وزارة النقل.



وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار ضخ دماء جديدة فى اثنين من أهم الموانىء المصرية لاستكمال المشروعات الضخمة والعملاقة، التي يتم تنفيذها بالمينائين اللذان يشهدان تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.

وعلى صعيد آخر، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.

بدأت الجولة بمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي (المرحلة الأولى) في المسافة من دمياط حتى جمصة/المنصورة الجديدة بطول 40 كم، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا في هذه المسافة، وإنشاء 18 كوبريا في الاتجاهين لزوم الرصف الخرساني، كما تفقد أعمال تنفيذ كوبري البستان على النيل، والذي يشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر وعرض 17 مترا بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه، كما تابع الوزير أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كمبعرض 16.50 م اتجاه بلطيم باستخدام تقنية FDR

وأشار وزير النقل إلى أنه جار العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول ١٤٠ كم، بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم، مضيفاً أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من "الديبة" حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم، وتطوير القطاع من البرلس حتي رشيد بطول 60 كم، وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بطول 55 كم، وتطوير القطاع من كوبري 27 حتى سيدي كرير بطول 35 كم، كما تم الانتهاء من كوبري كم 6.5 في بداية الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد.