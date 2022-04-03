هانى سلامة يتصدر التريند بعد الحلقة الأولى من «ملف سرى»

استطاع النجم هاني سلامة، كعادته، أن يجذب المشاهدين، من خلال أحداث أولى حلقات مسلسله الجديد «ملف سري»، والذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي، وأصبح حديث الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الحلقة الأولى شهدت العديد من الأحداث الشيقة، واتسمت بالإثارة والغموض التى جعلته يتصدر التريند عقب انتهاء الحلقة.

وفى السطور التالية «الدستور» يستعرض أبرز لقطات وملخص الحلقة الأولى.

ـ تبدأ أحداث الحلقة الأولى، بظهور الفنان إدوارد، الذى يجسد خلال الأحداث دور مذيع راديو وصديق مقرب للمستشار يحيى عز الدين الذي يجسده النجم هاني سلامة؛ ويتحدث «ادوارد» من خلال برنامجه عن وجود قضية غسيل أموال كبيرة متهم فيها العديد من رجال الأعمال في مصر وعلى رأسهم عائلة «المالكى» وهى عائلة النجم ماجد المصري خلال الأحداث، بمداخلة هاتفية مع «ليل المصري» مدير أعمال عائلة المالكي ويجسده النجم محمد محمود عبد العزيز والذي يحاول السيطرة على الموقف وإنكار أى تهمة موجهه إلى العائلة.

هواجس وتهيؤات تنتاب هاني سلامة بسبب ملفات عاملة «المالكى»

ـ ومن ثم يظهر المستشار يحيى "هاني سلامة " في منزله الذي يعيش فيه مع والدته وتجسدها خلال الأحداث الفنانة مادلين طبر، وشقيقة الذي يجسده الفنان نضال الشافعى، ابنة شقيقته الطفلة «مليكة»، ويدق الباب ليجدوا شخصا مجهولا يحضر لهم الجرائد ويخبرهم أن البواب مريض، وعندما يمسك يحيي بالجرائد يجد ملفات وأوراق خطيرة تدين عائلة المالكى؛ ليلة الحكم في القضية، ويظن حينها أن هذا الشخص من الممكن أن يكون قد خطف ابنة شقيقته التي خرجت للتوجه إلى المدرسة فيجري مسرعا ليجدها في أتوبيس المدرسة؛ ومن ثم يتعرض يحيى لكثير من الهواجس والتهيؤات بسبب حجم القضية.

وصول عائشة بن أحمد إلى القاهرة

ـ فى مشهد آخر، ظهر شريف المالكي، الذي يجسده الفنان الشاب محمود حجازي، خلال الأحداث، ويتهرب من أسئلة الإعلاميين والصحفيين حول أزمة عائلته؛ تاركًا الأمر للقضاء المصري ونزاهته على حد قوله فى المشهد؛ وفي نفس التوقيت تصل «مريم» والتى تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد، إلى مطار القاهرة، وهى خطيبة شريف المالكى فى الحلقات الأولى الى أن تتطور الأحداث، لتحدث تغييرات سوف نوافيكم بها خلال الأيام القادمة مع تصاعد الأحداث.

ـ انفجار ومطاردة ورومانسية أبرز لقطات الحلقة الأولى لـ«ملف سري»

يتعرض المستشار يحيى «هانى سلامة»، لمطاردة من شخصا مجهولا كاد أن يصدمه بالسيارة وهو يجري ويعتذر منه ، وعندما يذهب يحيي إلى صالة الجيم، التى يتدرب فيها يتفاجأ بوجود نفس الشخص الذي يصطدم فيه ويقع العصير علي ملابسه فيظن هنا أنها ليست صدفة وبالطبع بعدها دخل له غرفة تغير الملابس وهنا تحدث المواجهة عندما يخبر «يحيي» أنه جاء من أجل قضية «المالكي» ويعرض عليه رشوة بمبلغ وهمي 20 مليون جنيه للحكم فى القضية على طريقتهم، ومن ثم يستدرجه يحيي ويعنفه حتى تحضر الشرطة ويتم القبض على هذا الشخص.

ولا تخلو الحلقة من المشاهد الرومانسية، بين كلا من المستشار يحيى، وخطيبته «نور» التى تجسدها الفنانة رحمة حسن، ويحتفل معها بعيد ميلادها، ومن ثم يتفاجأ «يحيى» بمكالمة هاتفية من شخص مجهولا ليخبره بأن هناك قنبله في السيارة وسوف تنفجر ، خلال ثوانى، فينزل مسرعاً هو وحبيبته «نور» لتنفجر السيارة، ثم يقوم يحيي بتوصيلها لمنزلها وتخبره أنها تشعر بالقلق والخوف عليه من تلك القضية ولكن يحاول طمئنتها وتنتهى الحلقة بمشهد شيق للغاية عندما يظهر شخصا يقوم بمراقبتها؛ ليتساءل الجمهور ماذا يحدث وماذا سوف يفعل المستشار يحيى فيما يخص الحكم في القضية.

قنوات عرض «ملف سري»

مسلسل «ملف سري» انتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم 30 حلقة؛ ومن المقرر أن يتم عرضه على شبكة 4 قنوات فضائية هم: الحياة، وDMC، وCBC، والمحور، إضافة إلى القناة الأولى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT” الرقمية، التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

أبطال وصناع «ملف سري»

المسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، دينا، محسن محيي الدين، ماجد المصري، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، نبيل عيسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، أحمد الرافعي، رحمة حسن، عمر زكريا، نور محمود، مهند حسنى، محمود حجازى، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.