ليثبت ولائه.. «العائدون» يبرز مشهد تنفيذ أحد أعضاء داعش أوامر قادته بقتل أبيه

ظهر في مسلسل العائدون المذاع على قناة دي إم سي، والذي يناقش قضية العائدون من تنظيم داعش الإرهابي لقطة لأحد أعضاء التنظيم يقول يأمر أحد أعضائه بمقتل أبيه الذي تحدث بكلام سيء عنهم، فأجبروه وأصدروا حكم بقتل أبيه كونهم يرونه مرتد، تلك الطريقة التي تعد ضمن طرق الجماعة الإرهابية داعش مع أعضاءها المرتدين حسبما يوصفوا من يخرج عن عالمهم ويتخطى قوانينهم.

أن تقتل ابيك أو والدتك او أخيك أو أنك تشعل النار بهم، وتعددت الطرق، لم يكن ذلك ما ظهر خلال مسلسل العائدون الذي يعرض خلال شهر رمضان على قناة دي أم سي بحلقته الأولى، لكنه حدث بالفعل وذلك ما فعله الكساسبه "الطيار الأردني".

جرائم مافيا داعش:

وشهد العالم على العديد من الجرائم التي ارتكبتها جماعة داعش الإرهابية، وتمثلت في تصوير فيديوهات أثناء قتل الأبرياء بطرق شنيعة، وبدأت بالحرق حيث انه يعتبر من أبرز الطرق التي يشتهر بها تلك الجماعة في أخذ أرواح الأبرياء، وكان نينوي العراق شهدت حرق ضحايا لصق بهم تهم.

لم يكن ذلك فقط بل إنهم استخدموا قذف "آر بي جي"، إضافة إلى بثهم لفيديو يقوموا خلاله بربط الضحايا بحبل متفجرات تمزج أجسادهم، وكذلك ربط الضحايا بعمود ويطلق عليهم النار والمتفجرات.

يذكر أن أحداث مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة يأتي في إطار أكشن تشويقي نقلا عن أحداث حقيقية حول فكرة العائدون من داعش، ويتناول العمل بعض الأحداث الإرهابية التي حدثت مثل محاولة تفجير دار القضاء العالي واقتحام عدد من مؤسسات الدولة، كما أن الحلقة الأولى ترصد وصول معلومات عن خطر يهدد البلاد، كما ترصد وجود عناصر أمنية مصرية ترصد تحركات الجماعة الإرهابية في دول شرق أوروبا، والعمل بطولة أمير كرارة وأمينة خليل.