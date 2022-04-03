جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات

كلاكيت للمرة الثانية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى من ضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة إلى ليبيا اشتبه محمد سعيد مأمور الحركة فى مشمول البيان الجمركي رقم 3238 لسنة 2022 صادر نهائي السلوم بإسم شركة ب . س . للتصدير والمحمل على السيارة رقم (779-6/ 15370-25) جماهيرية قيادة المدعو ع . ع . ع ليبي الجنسية والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ملابس وكرتون تغليف ورولات بلاستيك.

وبالعرض على محمد إبراهيم الوكيل مدير الإدارة قام بتشكيل لجنة من محمد سعيد مأمور الحركة وأحمد مختار رئيس قسم الحركة وجمال حامد مدير الحركة وإسلام محمدي مأمور تعريفه بحضور محمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي لمعاينة والكشف السيارة في حضور مندوب الشركة وقائد السيارة فتبين وجود عدد من الكراتين بداخلها كمية من قطع غيار سيارات الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم مخبأة أسفل المشمول.

وبلغ اجمالي القيمة الجمركية مليون و831 ألف 780 جنية .

وتم التصالح مع الجمارك وسداد الغرامات المقررة وقدرها 446 ألف و 569 جنية .

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 54 لسنة 2022 وحرره أحمد نور الله وعيد زهران بالشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .