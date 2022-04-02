«نفحات الشهر الكريم».. طبيب يوضح سبب انخفاض مؤشر إصابات كورونا

تقلصت أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا مع بداية شهر رمضان، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان اليوم السبت.

وفي سياق ذلك، أوضح طبيب المناعة إسلام عبدالله في حديثه لـ"الدستور" سبب انخفاض إصابات كورونا، قائلا إن من أسباب انخفاض معدل الإصابات والوفيات هو انتهاء الموجة “أوميكرون” بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة حيث ينشط الفيروس في فصل الشتاء.

ونوه بأن تلقى نسبة كبيرة من الشعب المصري للقاح كورونا أدى أيضا لانخفاض أعداد الإصابة، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اعتاد عليها الجميع مؤخرا بعد استمرار تطبيقها لأكثر من عامين.

وأكد أن متحورات فيروس كورونا أصبحت أضعف من الفيروس في بدايته وأصبح يعامل معاملة نزلات البرد التي يعتاد عليها الجميع.

وختم حديثه بتقديم نصيحة للجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الخروج من المنزل، والتي تتمثل في ارتداء الكمامة وتنظيف اليدين بالكحول بشكل دوري، والحرص على غسل اليدين قبل تناول وجبتي الإفطار والسحور.