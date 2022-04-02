السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«نفحات الشهر الكريم».. طبيب يوضح سبب انخفاض مؤشر إصابات كورونا

كورونا في مصر
كورونا في مصر

تقلصت أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا مع بداية شهر رمضان، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان اليوم السبت.

وفي سياق ذلك، أوضح طبيب المناعة إسلام عبدالله في حديثه لـ"الدستور" سبب انخفاض إصابات كورونا، قائلا إن من أسباب انخفاض معدل الإصابات والوفيات هو انتهاء الموجة “أوميكرون” بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة حيث ينشط الفيروس في فصل الشتاء.

ونوه بأن تلقى نسبة كبيرة من الشعب المصري للقاح كورونا أدى أيضا لانخفاض أعداد الإصابة، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اعتاد عليها الجميع مؤخرا بعد استمرار تطبيقها لأكثر من عامين.

وأكد أن متحورات فيروس كورونا أصبحت أضعف من الفيروس في بدايته وأصبح يعامل معاملة نزلات البرد التي يعتاد عليها الجميع.

وختم حديثه بتقديم نصيحة للجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الخروج من المنزل، والتي تتمثل في ارتداء الكمامة وتنظيف اليدين بالكحول بشكل دوري، والحرص على غسل اليدين قبل تناول وجبتي الإفطار والسحور.

فحوصات فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية عدوى كورونا المتعافين من فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث سير أعلى دائري المرج

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صور

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيقات أمنية وخطط استخباراتية.. كيف تتحرك إسرائيل لمنع الهجمات القادمة؟

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين