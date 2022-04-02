السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة موظف ونجليه في حادث تصادم بقنا

حادث
حادث

أصيب موظف ونجليه بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم السبت، في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة بمحافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بإصابة عبدالله أحمد محمود، 45 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وطفليه أحمد عبدالله أحمد محمود، جرح بالجبهة، ومحمد عبدالله أحمد محمود، 3 أعوام، في وقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

مستشفي قنا الطريق الصحراوي حادث تصادم سيارات الإسعاف مدير أمن قنا الطريق الصحراوي الغربي اتخاذ الإجراءات غرفة العمليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث سير أعلى دائري المرج

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيقات أمنية وخطط استخباراتية.. كيف تتحرك إسرائيل لمنع الهجمات القادمة؟

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين