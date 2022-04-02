إصابة موظف ونجليه في حادث تصادم بقنا

أصيب موظف ونجليه بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم السبت، في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة بمحافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بإصابة عبدالله أحمد محمود، 45 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وطفليه أحمد عبدالله أحمد محمود، جرح بالجبهة، ومحمد عبدالله أحمد محمود، 3 أعوام، في وقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.