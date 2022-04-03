محمود فرج يستعد لتحويل «فتاة الحارة» لعمل سينمائي

يستعد الكاتب والسيناريست محمود فرج، لتحويل روايته «فتاة الحارة»، لعمل سينمائي خلال الفترة المقبل، ويدرس مع الشركة المنتجة في الوقت الحالي، اختبار مخرج العمل.

ويجري محمود فرج حاليا الإنتهاء من كتابة السيناريوا، ليصبح جاهزًا في أقرب وقت للتنفيذ قريبًا، والرواية رومانسية وتدور حول قصة فتاة كانت تقطن في حارة شعبية، وعشقها الشباب، إلا أنها كانت ترفض الارتباط، بأحدهم، بسبب تدهور أحوالهم، ودائما ما كانت تنظر إلى الأعلى، وترك الحارة الشعبية بما فيها من مشاكل وأزمات للسكن في حي راق، والارتباط بأحد الأثرياء.

كانت الفتاة تعمل في محل ورد، خارج الحارة، واستطاعت أن توقع أحد الشباب الأثرياء في عشقها، والارتباط بها، إلا أن قصة الحب التي نشأت لم تكتمل، وعادت مرة أخرى إلى الحارة التي سخرت منها، ومن أهلها.

الرواية بها أحداث متشابكة، وكتبت بأسلوب سلسل، ويشعر القارئ بالاستمتاع من قراءتها، ما يدفعك إلى العودة لقراءة الرواية عدة مرات فيما بعد.