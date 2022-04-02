ضبط صاحب مخزن احتكر 32 طن حديد فى القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لـ مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مخزن لتجارة مواد البناء لقيامه بتجميع 32 طن حديد تسليح لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة القاهرة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من حديد التسليح داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 32 طن حديد تسليح بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها.

وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة فى القاهرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.