السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القباج» تثمن زيارة قرينة الرئيس السيسى للهلال الأحمر: تدل على الاهتمام بشئون الإغاثة

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهلال الأحمر المصري شرف وزاد زهوًا وافتخارًا بزيارة قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السيدة انتصار السيسي، حيث كان في استقبالها وفد ممثل عن مجلس الإدارة والعاملين والشباب المتطوع. 

وأكدت أن لهذه الزيارة وقعًا بديعًا لدى الجميع، لما أدركوه من اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشكل عام بشئون الإغاثة والرعاية والتنمية، ولما لمسوه من إنسانية لقرينة الرئيس السيسي، ومن تواضعها الراقي، ومن تثمينها للجهود المبذولة داخل مصر وخارجها على أيدي العاملين والمتطوعين من أجل الإنسانية.

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وأبدت القباج، سعادتها لزيارة قرينة الرئيس ولوقتها الثمين، ولدعمها الكريم لجمعية أهلية عريقة تقوم برسالةٍ وطنيةٍ وإنسانية، ولتحفيزها شباب مصر الصاعد الواعد فوصلت طاقتهم إلى أقصاها في حب وخدمة الوطن الغالي والحبيب.

وتفقدت قرينة الرئيس، مقر جمعية الهلال الأحمر المصري، واطلعت على ما وصلت إليه الجمعية من تطوير وتتبعت سير العمل بالمركز العام وبالأفرع على مستوى الجمهورية، كما اطلعت على أسطول سيارات الإغاثة بمحتويات الإسعاف، وتفقدت غرفة العمليات المركزية للهلال بداية من التأهب والتدريب، حتى تلقي الإبلاغ وسرعة الاستجابة، وتقديم الدعم والإغاثة والتعامل التام بنجاح مع الأزمات، ثم التقت بشباب الهلال الأحمر المتطوع.

وقالت وزيرة التضامن: التاريخ يحكي عن 110 سنوات للهلال الأحمر المصري في التطوع من أجل إٍرساء السلام وتعظيم قيمة الصحة والنفس البشرية، وإعلاء للإنسانية بمنتهى الحيادية والاستقلالية، وتشهد جمعية الهلال الأحمر المصري تطويرًا متكاملًا في البنية التحتية، وتوسعًا في أسطول سيارات الإغاثة، وتحديثًا للخدمات الصحية والتعليمية والتنموية، وزيادة في أعدد المتطوعين، وأداءً متميزًا في الدبلوماسية الدولية بالتنسيق المستمر مع السلطات المصرية؛ مما جعل الهلال الأحمر المصري يثبِت أقدامه في المحيطين الوطني والدولي، ويرفع اسم مصر عاليًا في السماء.

وزيرة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر التضامن الاجتماعي القيادة السياسية وزيرة التضامن

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