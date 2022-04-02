السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: إصدار أكثر من 23 مليون تصريح عمرة منذ بداية شهر رجب

الكعبة
الكعبة

أعلن المهندس هشام سعيد، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية، أنه تم إصدار أكثر من 23 مليون تصريح عمرة منذ بداية الموسم، الذي بدأ في شهر رجب الماضي، مؤكدًا أن الحجز لا يزال متاحًا أمام الراغبين لأداء مناسك العمرة في رمضان.

وأشار سعيد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الوزارة مستعدة لاستقبال كافة هذه الأعداد وإدارة هذه الحشود، ضمن المحددات والطاقة والخطة التشغيلية.

وأكد أن الراغب في أداء العمرة يمكنه الآن الدخول على تطبيق "اعتمرنا" من خارج المملكة، ثم يقوم بحجز تصريح العمرة والخانة الزمنية قبل قدومه، كاشفًا عن استفادة أكثر من 56 دولة من هذه الخدمة حتى الآن.

وأضاف أن هذه الخدمة ستتيح لكافة ضيوف الرحمن معرفة موعد أداء العمرة، ما يساعد على وجود تخطيط سليم للرحلة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية شددت على القادمين الراغبين بأداء العمرة، ضرورة اشتراط إصدار التصريح عبر تطبيقي "اعتمرنا" أو "توكلنا"، منبهة إلى أنه لن يتم السماح بالعمرة دون تصريح.

وكشفت أن عقوبة القادمين لأداء مناسك العمرة دون تصريح تتمثل بغرامة قدرها 10 آلاف ريال.

وقال الأمن العام، في منشور له عبر حسابه في تويتر، إنه سيتم التأكد من التصريح في تطبيق "توكلنا" من خلال مطابقته بالهوية الوطنية أو بالإقامة أو برقم الجواز أو برقم الحدود وفق الموعد المحدد في التصريح.

هشام سعيد وزارة الحج والعمرة السعودية 23 مليون تصريح مناسك العمرة شهر رجب المملكة

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