السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«يوم الفاصوليا البيضاء».. اعرف حكاية أغرب عيد عند اليابانيين

صورة أرشفية
صورة أرشفية

يحتفل غدًا اليابانيون، بأغرب الأعياد على كوكب الارض وهو "يوم الفاصوليا"، ففي الثالث من أبريل من كل عام تحتفل اليابان بهذا اليوم، وذلك من خلال إلقاء الفاصوليا في الشوارع، اعتقادًا منهم بأن هذا الطقس يساعد في طرد الأرواح الشريرة.

يعتبر يوم الاحتفال بيوم الفاصوليا من الأيام المقدسة عند اليابانيين، ففي صباح يوم الاحتفال يذهب المحتفلون إلى المعابد الدينية، وخلال ذهابهم يلقى حبات الفاصوليا على الطرقات والشوارع.

الفاصوليا.. تطرد الشياطين وتجلب السعادة

ويعتقد اليابانيون، أن بإلقاء حبات الفاصوليا في الشوارع يساهم ذلك في جلب السعادة للشخص، بالإضافة إلى طرد الشياطين والأرواح الشريرة من البيت.

ومن طقوس هذا اليوم الغريب، هو ارتداء الآباء ملابس تشبه الأشباح، ويرمي الأطفال حبات الفاصوليا على آبائهم قائلين: «يا عفاريت اذهبي يا سعادة تعالي»، اعتقادًا بأن هذا يساعد في تحقيق السعادة في البيوت وجلب الرزق.

ويعد يوم الفاصوليا من الأيام غير المعروفة دوليًا، ولكن مع ذلك فهو عطلة رسمية بإمبراطورية اليابان، حيث يجتمع الكثيرون في المعابد البوذية والمقابر لإلقاء الفاصوليا، والصلاة من أجل كسب الحظ.

فوائد مذهلة للفاصوليا في رمضان:

بعيدًا عن عيد اليابانيين، فالفاصوليا من النباتات التي تحتوي على كمية كبيرة من الفوائد، لعل أبرزها البروتين الذي يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الجسم وإصلاحه. 

كما أن الفاصوليا غنية بالأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتين، بالإضافة إلى سعرات حرارية ودهون مشبعة أقل من بعض مصادر البروتين الأخرى، مثل اللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم أو قليلة الدسم، وفقًا لما ذكره موقع "medicalnewstoday" الطبي.

تحتوي الفاصوليا على العديد من العناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك حمض الفوليك، فهو ضروري للصحة العامة، ولصنع خلايا دم حمراء صحية، ويساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي لدى الجنين أثناء الحمل.

أوضح الأطباء، أنه قد يكون الأشخاص الذين يستهلكون الفاصوليا بانتظام أقل عرضة للوفاة بنوبة قلبية أو غيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية، فإن أحد أسباب الارتفاع في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية هو أن الناس استبدلوا الفاصوليا ببروتينات اللحوم الحيوانية عالية الدسم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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