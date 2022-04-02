السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1897 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة فى حملات أمنية على المحافظات

حبس
حبس

استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات "الدقهلية - دمياط- بورسعيد"، ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها "231 متهما"، وبحوزتهم "135 قطعة سلاح ناري- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 162 قطعة سلاح أبيض".

 كما تم ضبط 146 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 13885 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 1371 قضية متنوعة، وضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 15 متهما ارتكبوا 5 حوادث، وتم فحص 7995 عنصرا إجراميا.

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط 1897 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن "أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – بني سويف- القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد –كفر الشيخ- دمياط – الأقصر- سوهاج – قنا – المنوفية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – الفيوم – مطروح – البحيرة – جنوب سيناء - أسوان" بإجمالي مضبوطات (1042) قطعة سلاح ناري أبرزها: "147 بندقية آلية – 45 مسدس- 130 بندقية خرطوش– 719 فرد محلي"، وكذا كميات كبيرة من "الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة" وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا منها "سلاح – قتل – مخدرات – سرقة".

الداخلية البؤر الإجرامية بحيرة المنزلة الدقهلية دمياط بورسعيد الشرقية والإسماعيلية

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