الحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على حريق ببورسعيد

سادت حالة من الذعر بين أهالي منطقة علي بن أبي طالب منخفض التكاليف بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد تصاعد النيران بشكل كثيف من داخل وحدة سكنية، خاصة وأن العمارات متقاربة وتعمل بالغاز الطبيعي.

تلقت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بفريق بقيادة هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وتمكن الفريق من الوصول بعد دقائق من تلقي البلاغ.

وصلت قوات الحماية المدنية والنيران تتصاعد بكثافة من داخل وحدة سكنية بالطابق الخامس بالعمارة 29 أ بمنطقة علي المنخفض، وعلي الفور تم التأكد من عدم وجود أهالي داخل الوحدة السكنية بعد فتح الأبواب، وذلك حرصًا علي إنقاذ الأهالي قبل بدء أعمال الإطفاء.

دفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتم التعامل مع الحريق ومحاصرة النيران داخل غرفة النوم، وحماية باقي الشقة والجيران والوحدات المجاورة وخطوط الغاز من التأثر بالحريق وإحداث كارثة.

بعد الإنتهاء من أعمال الإطفاء قام فريق الحماية المدنية بتبريد الحريق، وذلك لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وكذلك توقف صعود الأدخنة حتى لا تؤثر علي صحة المواطنين.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.