السبت 02 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حمود الدوسري يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل «العائدون» لأمير كرارة

العائدون
العائدون

كشف الفنان حمود الدوسري عن تفاصيل دوره في مسلسل “العائدون” والذي يقدم نجوم عرب المرة الأولي هذا العام.

وأكد حمود الدوسري أنه يجسد دور ضابط عربي يتعاون مع بعض من الضباط المصريين للقبض علي الجماعات الإرهابية والتنظيمات الخارجة عن القانون.

عرض مسلسل العائدون:

ساعات قليلة تفصلنا عن سباق موسم مسلسلات رمضان 2022، وينتظر الجمهور مواعيد عرض الأعمال الدرامية المقرر لها أن تخوض ذلك الماراثون الرمضاني، ومن أبرز تلك المسلسلات «العائدون» بطولة الفنان أمير كرارة.

ساعات قليلة تفصلنا عن سباق موسم مسلسلات رمضان 2022، وينتظر الجمهور مواعيد عرض الأعمال الدرامية المقرر لها أن تخوض ذلك الماراثون الرمضاني، ومن أبرز تلك المسلسلات «العائدون» بطولة الفنان أمير كرارة.

أعلنت قنوات دي إم سي الفضائية، موعد عرض مسلسل العائدون للفنان أمير كرارة، الذي سينطلق اليوم السبت، الأول من شهر رمضان المبارك.

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة دي إم سي الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساءًا، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً.

يذكر أن مسلسل «العائدون» يعرض حصريًا على قناة DMC ومنصة watch it في شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، نبيل عيسى، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبري عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

مسلسلات ضابط مسلسلات رمضان DMC أمير كرارة منصة watch it قناة دي أم سي محمود عبد المغني

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وائل لطفي

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