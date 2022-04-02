السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

قبل امتحان غدًا.. الاسئلة المتوقعة فى مادة العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي

رابعة ابتدائي
رابعة ابتدائي

خاض طلاب الصف الرابع الابتدائي مادتين اللغة العربية والتربية الدينية وسوف يخوض الطلاب غدًا الأحد مادة العلوم، لذلك يبحث عدد كبير من أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي عن امتحانات لمادة العلوم، في هذا السياق تنشر “الدستور” مراجعات مهمة في مادة العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي قبل امتحان غدًا.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات المركزية تابعت امتحانات الصف الرابع الابتدائي اليوم فى أول يوم امتحانات لهم، وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع الدستور: نسبة الحضور كانت جيدة وتخطت الـ 70% فى عدد كبير من المديريات مثل القاهرة والجيزة.

امتحانات اللغة العربية التعليم الفنى مشكلات وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم

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