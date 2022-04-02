السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل الكذب يفطر في نهار رمضان؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تزايد البحث خلال الساعات الماضية عن حكم الكذب في رمضان، وهل هو من الأمور التي تفطر الصائم في نهار رمضان، حيث يتخوف البعض من هذا الأمر.

هل الكذب يفطر في نهار رمضان؟ 

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق إن حديث البعض حول "الكذب" وأنه يبطل الصيام أمر غير صحيح تماما، لكن لابد من التفطن أن الصائم يريد حسنات توضع في ميزان حسناته والكذب يجلب سيئات، فإذا أصبح المرء صائما فعليه أن يجتنب الكذب حتي لا يضيع ثواب صيامه، لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) فالواجب علي الصائم أن يحفظ جوارحه من التلفظ بأي قول زور أو كذب، سواء أكان صائما أم غير صائم، وهذا ما يجب أن يتلزم به المسلم مراراً وتكراراً طوال أيام الشهر الفضيل. 

 

 

وأوضح «جمعة»: «الصيام سرّ بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك تناول الشهوات التي يستخفي بتناولها في العادة، والغاية التي شُرع من أجلها الصيام هي تقوى الله جل وعلا: قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة:183]. واعلم - رحمك الله - أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك الشهوات المباحة في غير حال الصوم إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم ونحوه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" أخرجه البخاري"، والله تعالى أعلم». 

الكذب يفطر نهار رمضان الكذب يفطر

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