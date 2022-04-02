منح فرنسية لحكومة الأردن لدعم التعليم واللاجئين

وقعت الحكومة الأردنية والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية منحة بقيمة 5 ملايين يورو لإطلاق مشروع «إلهامي».

وجاء التوقيع بحسب بيان صحفي عن مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» اليوم، خلال اليوم الأول لزيارة نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية برتراند والكينير للمملكة التي بدأت يوم الأربعاء الماضي.

ويهدف المشروع إلى تنمية سُبل العيش المحلية، وإيجاد فرص اقتصادية في الأردن من خلال تقديم تدريبات وخدمات مالية للأردنيين واللاجئين السوريين.

وسيُعزّز المشروع أيضًا المهارات الفنية لنحو ألفي مستفيد ومستفيدة من خلال تزويدهم بطرقٍ أفضل لزيادة دخلهم وعائلاتهم، إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتسهيل شمولهم الاجتماعي والاقتصادي.

وفي اليوم الثاني من الزيارة التقى والكينير محافظ المفرق والشركاء المحليين لمشروع الوكالة الفرنسية للتنمية الذي تُنفّذه الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بهدف تعزيز الحماية المدنية وقدرة الإغاثة، كما التقى المستفيدين من مشروع "الصحراء الذكية" الذي يُعنى بتعزيز الزراعة المستدامة.