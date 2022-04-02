محافظ أسيوط يلتقي «الأنبا يوأنس» لمناقشة استكمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة الأنبا يوأنس أسقف ايبارشية أسيوط وساحل سليم والبدارى وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ومناقشة استكمال مجهودات تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط وتفعيل دور المؤسسات الدينية بالمحافظة في المشاركة ببرامج التنمية المستدامة تنفيذًا لخطة الدولة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتنمية قطاع السياحة في مصر وتنمية الصعيد.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة وتحقيق استراتيجية مصر 2030، وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه رئيس الجمهورية للنهوض بقرى الريف المصري وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشاد اللواء عصام سعد بمدى قوة نسيج الشعب المصري وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أعلن دعمه الكامل لاستكمال تطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والتي حظيت محافظة أسيوط بمحطتين منها دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية.

كما أشاد محافظ أسيوط بما تقدمه كنائس أسيوط بمختلف طوائفها من جهود ومشاركة مجتمعية في العديد من القطاعات بالمحافظة خاصة الصحة والتعليم ومحو الأمية وقطاع السياحة والتنمية والمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى ما تبذله الدولة من جهود وما تنفذه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة والتي تضم بمحافظة أسيوط (دير السيدة العذراء بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية) وذلك نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة.

وعبر الأنبا يوأنس عن خالص تقديره لجهود ومبادرات محافظ أسيوط فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية نظراً للاهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة والتي تقام بها الاحتفالات الدينية التي تجذب المصريين مسلمين وأقباط ومختلف السياح من جميع أنحاء العالم معلناً دعمه الكامل للمشاركة فى برامج التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.