السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الأعلى للإعلام»: وقف حلقة مسلسل «دنيا تانية» بسبب مشاهد زنا المحارم

كرم جبر
كرم جبر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وجرى إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بـ«زنا المحارم».

جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار "تحايلت" وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

شهر رمضان خالد عبد الجليل المصنفات الفنية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسلسل دنيا تانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

المفتى يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام

قبل إعادة افتتاحه بساعات.. أول صور من داخل مسجد الحسين

نشرة الظهيرة| زيادة الرواتب وأسعار الحديد أهم أخبار أول أيام رمضان

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأولى.. المواعيد والقنوات العارضة بطولة كريم عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية