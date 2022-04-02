«الأعلى للإعلام»: وقف حلقة مسلسل «دنيا تانية» بسبب مشاهد زنا المحارم

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وجرى إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بـ«زنا المحارم».

جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار "تحايلت" وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

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وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.