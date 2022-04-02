السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تكشف طقس الأحد

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحركة الرياح، يتوقع أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مشمسا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 31 17
الإسكندرية 27 17
وادي النطرون 29 16
طنطا 31 17
شبين الكوم 31 17
دمنهور 29 17
بلطيم 27 16
مطروح 25 15
السلوم 29 15
سيوة 31 15
بورسعيد 24 16
دمياط 24 15
الزقازيق 31 17
المنصورة 31 17
الإسماعيلية 31 16
السويس 31 16
العريش 25 14
رفح 25 14
رأس سدر 32 17
نخل 31 17
نويبع 35 16
طابا 31 17
كاترين 30 08
الطور 34 16
شرم الشيخ 34 21
الغردقة 35 20
مرسى علم 33 20
الفيوم 37 17
بنى سويف 37 17
المنيا 37 18
أسيوط 38 19
سوهاج 38 19
قنا 39 19
الأقصر 40 20
أسوان 41 20
إدفو 41 20
أبوسمبل 39 19
الوادي الجديد 42 21
شلاتين 34 19
أبورماد 34 19
حلايب 30 18
رأس حدربة 30 18

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