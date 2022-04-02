تحرير 2239 مخالفة مرورية بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2239 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

أسفرت الحملة عن ضبط 2239 مخالفة مرورية، بينها 907 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و998 مخالفة متنوعة، وضبط 35 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و37 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 19 دراجة غير مرخصة، وتحرير 13 مخالفة ملصقات، و210 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 10500 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 18 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2500 جنيه مصالحات.