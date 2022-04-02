السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي سرق متعلقات المواطنين بالطريق العام في مدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، يفيد أنه حال تواجد نجله أمام العقار سكنهما فوجئ بقيام بعض الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بخطف هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم مركبتي "توك توك" قيادة اثنين منهم وبحوزتهما «فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، 3 قطع أسلحة بيضاء ، 40 قرصا مخدرا».

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبتى "التوك توك" المضبوطتين.

وأقروا بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب من بينهم الواقعة محل البلاغ، وأضافوا بتصرفهم فى الهواتف المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية "مقيم بدائرة القسم" مقابل تحصلهم منه على الأقراص المخدرة.

تم بإرشادهم ضبط سالف الذكر وبحوزته كافة المسروقات، وتم ضبط مبلغ مالى 15 ألف جنيه أقر بأنها من متحصلات بيع الأقراص المخدرة.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية

 

تشكيل عصابي المواطنين استقلال تشكيل ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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