السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم بين سيارتين بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، فى وقوع حادث تصادم سيارتين، بطريق بلبيس، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى، وسيارة ربع نقل، فى طريق بلبيس- السلام، قبل كارتة السلام، وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 4 أشخاص.

وتبين وفاة "حسام.م.م"، 25 سنة، مقيم مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، وإصابة كل من "محمد.م.ع"، 32 سنة، و"محمد.ع.ا"، 27 سنة، و"حمدى.ا.ذ"، 23 سنة، بحالة اشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم مقيم بمركز بلبيس.

وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى السلام، فيما تم نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزى لتلقى العلاج اللازم.

مصرع محافظة العلاج وفاة اصابة حادث تصادم سيارة

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