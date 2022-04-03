3 وصفات شهية للإفطار في ثاني أيام رمضان

مع بداية شهر رمضان، تشمل أيامه طقوس وعادات في تناول وجبة الإفطار فهناك بعض أنواع الطعام التي لا غني عنها والتي يجب أن تكون موجودة على سفرتك خلال أيام الشهر المبارك.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “hindustantimes ” أبرز الأطعمة التي يجب أن تتوفر على سفرتك في ثاني يوم رمضان.

لفائف سمبوسة البطاطا

مكونات لفائف سمبوسة البطاطا لتحضير العجين:

2 كوب دقيق.

ملح 1/2 ملعقة صغيرة.

1 ملعقة طعام زيت.

الماء حسب الحاجة.

تحضير حشوة لفائف سمبوسة البطاطا:

1/2 كيلو بطاطس مسلوقة ومقشرة.

1 كوب بصل مفروم.

1 ملعقة كبيرة معجون الثوم والزنجبيل.

3 ملاعق كبيرة كزبرة مفرومة.

2 ملعقة طعام نعناع مفروم.

ملح.

1/2 ملعقة طعام من مسحوق الفلفل الأحمر.

1 ملعقة طعام مسحوق كركم.

1/2 ملعقة طعام من رقائق الفلفل الحار.

1/2 ملعقة كبيرة كمون بودرة.

1 ملعقة كبيرة فلفل أخضر مفروم.

طريقة التحضير:

نضيف الدقيق والملح إلى الوعاء ونخلطهم جيداً ثم نضيف الزيت والماء إلى الخليط الجاف ونعجنهما معا لعمل عجينة طرية، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، وفي غضون ذلك، جهزي الحشوة، في وعاء، وتُهرس البطاطس المسلوقة مع البهارات والكزبرة وأوراق النعناع والبصل، ثم نقطع العجين إلى أربعة أجزاء متساوية، ولف كل منها على شكل رباط مسطح وقطع كل منها إلى مربع، ونضيف الحشوة ولفائف، وأخيرًا سخني بعض الزيت في مقلاة واقلي السمبوسة حتى تصبح ذهبية اللون.

كباب شامي

مكونات كباب شامي

1/2 كيلو دجاج مفروم.

1 كوب الحمص (منقوع لمدة 30 دقيقة).

1 ملعقة صغيرة معجون الزنجبيل والثوم.

1 بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح.

8 فلفل أحمر كامل.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة من الزعفران.

1 ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقةٌ كبيرةٌ من الكاري البودرة.

1 بيضة.

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

4 فلفل أخضر حار.

1 بصلة مفرومة ناعمًا.

1 كوب ماء.

طريقة التحضير:

يُضاف الدجاج، منقوع الحمص، الفلفل الأحمر الكامل، الملح، البصل المفروم والماء في مقلاة ويُطهى حتى ينضج ويجف الماء.

يُضاف الدجاج المطبوخ وأوراق الكزبرة والفلفل الأخضر والبصل إلى المفرمة ويُمزج، امزج كل شيء وأضف بيضة واحدة لربطها معًا، وخذ هذا الخليط وشكل فطائر كباب صغيرة يقلى الكباب الضحل بالزيت ويقدم.

كباب دجاج مالاي

المكونات:

15 قطعة دجاج صغيرة.

ملح للتذوق.

1 ملعقة صغيرة معجون الزنجبيل والثوم.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الهال الأخضر.

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

1 كوب جبنة كريمية.

2 ملعقة صغيرة جبن موزاريلا مبشور.

1 ملعقة صغيرة دقيق الذرة.

رشة من مسحوق جوزة الطيب.

طريقة التحضير:

اغمس الأسياخ في الماء لتجنب حرقها أثناء الطهي، يُمزج الدجاج والفلفل الأسود والملح ومعجون الثوم والزنجبيل ومسحوق جوزة الطيب ومسحوق الهال الأخضر وعصير الليمون واللبن الرائب ونشاء الذرة في وعاء اهرسي الجبن وجبنة الموزاريلا في هذا الخليط.

ضعي قطع الدجاج في أسياخ، وضعيها في صينية للخبز ورشي المتبقي من التتبيلة الآن، دع الأسياخ ترتاح لبضع دقائق نأخذ مقلاة شواء ونرش عليها بعض الزيت اقلي الدجاج واستمر في قلبه لتجنب الاحتراق بمجرد طهيها، انقل الدجاج إلى طبق التقديم وقدميها مع صلصة الكزبرة.