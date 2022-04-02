«طلاب من أجل مصر» بجامعة سوهاج تزور المنطقة الصناعية في جرجا

نظم «طلاب من أجل مصر» بجامعة سوهاج زيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية غرب مدينة جرجا، استهدفت طلاب وطالبات كلية التجارة بالتعاون مع الفريق الطلابي للجودة بالكلية وبالتنسيق مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم زيارة عدد من المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، إن تلك الزيارات الميدانية تنظمها الجامعة لطلابها بهدف اكتساب الخبرات والمعارف المختلفة، من خلال مشاهدة الواقع ومعرفة الحقائق على الطبيعة، حيث تعد المنطقة الصناعية بجرجا إحدى المناطق الصناعية الضخمة التي توليها الدولة اهتماما خاصا، لتوفير فرص العمل وفتح آفاق الاستثمار الصناعي والتجاري.

وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، أن المنطقة الصناعية بجرجا تمثل أحد الصروح الصناعية التي دشنتها الدولة المصرية، لفتح مجالات الاستثمار، وزيارة تلك المناطق الصناعية تكسب الطلاب مهارات وخبرات حقيقية ومميزة من أصحاب المشروعات الناجحة، بما يمكنهم من الاطلاع على المشروعات والفرص الاستثمارية على أرض الواقع ويدعم التوجه نحو العمل الإنتاجي الحر.

وقال الدكتور محمد الصغير القائم بعمل عميد كلية التجارة، أنه تم التنسيق للزيارة بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة والهيئة، لإدماج الطلاب بالأجواء الصناعية وإعدادهم للعمل وتحمل المسؤولية، حيث شارك بالزيارة وفداً من طلاب الكلية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد مهدي وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة والمجتمع، وأسامة عبد الرحمن ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر.