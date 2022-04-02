اجتماعات مكثفة لرئيس مجلس إدارة شركة بتروسبورت الجديد

يعقد اللواء أيمن فاروق حسن سعد – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول "بتروسبورت"، اجتماعات مكثفة لبحث سبل النهوض بالرياضة المصرية ورفع الوعي الرياضي لدى العاملين بقطاع البترول.

كان قد أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف اللواء أيمن فاروق حسن سعد - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول (بتروسبورت).

وتخرج "فاروق" من الكلية الحربية عام 1990 وتدرج في وظائف القوات المسلحة والحرس الجمهوري عشر سنوات ثم رشح للعمل بهيئة الرقابة الإدارية وشغل بها العديد من الوظائف الرقابية إلى رئيس إدارة مركزية وانضم للعمل بقطاع البترول بشركة إيجاس عام 2015 ثم تولى مساعد رئيس مجلس إدارة بتروتريد عام 2016 لشئون القاهرة الكبري.

كان قد أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات وتنقلات جديدة للشئون المالية بقطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة، وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت والتي سوف تخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني.

وشملت الحركة الأسماء الآتية: أسماء القيادات الجديدة لشركات البترول

- المحاسب رشا عبد الفتاح السيد رمضان – نائباً لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور».

- المحاسب إمام جمعة سيد محمد - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة النصر للبترول اعتبارا من 5 نوفمبر 2021.

اهداف وزارة البترول

وفي سياق منفصل تسعى وزارة البترول للوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد القومي، وتأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر والعمل على تعديل مزيج الطاقة، وتحقيق أعلى قيمة مضافة من الثروات الطبيعية، بالإضافة لبناء كوادر بشرية وطنية ذات كفاءة عالية، والحفاظ على معايير البيئة والتنمية المستدامة، وتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، تطوير وتحديث قطاع البترول ليواكب متطلبات العصر.