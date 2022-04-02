السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع صاحب محل أدوات كهربائية صدمه قطار بالمنشأة جنوب سوهاج

جثة
جثة

استقبل مستشفى المنشأة المركزي جنوب محافظة سوهاج، صاحب محل أدوات كهربائية جثة هامدة ادعاء حادث قطار حال عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان المنشأة البحري مستقلًا دراجة بخارية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة المنشأة يفيد بوفاة صاحب محل أدوات كهربائية عقب اصطدام قطار به بدائرة المركز وتم نقل الجثة لمستشفى المنشأة المركزي.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد عزت مفتش مباحث مركز شرطة المنشأة بوصول المدعو (محمد م ع أ) - 60 سنة - صاحب محل أدوات كهربائية ويقيم بندر المنشأة إلى مستشفى المنشأة المركزي "جثة هامدة" ادعاء حادث قطار.

وبالفحص، تبيَّن أنه أثناء سير قطار أسوان القاهرة اصطدم بالمذكور حال قيادته دراجته البخارية وعبوره شريط السكة الحديد بمزلقان المنشأة البحري "أثناء غلقه" لعبور القطار المُشار إليه، مما أدى لوفاته وبسؤال شقيق المتوفي المدعو (أحمد م ع أى) - 68 سنة - مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية وتم التحفظ على الدراجة البخارية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

مستشفى المنشأة محافظة سوهاج مزلقان المنشأه البحرى

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