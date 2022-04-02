جابر بغدادي يكشف كواليس برنامج «حالة حب» في رمضان

كشف الشيخ جابر بغدادى، الداعية الإسلامي ووكيل الطريقة الخلوتية الجودية، إنه سيحل ضيفًا على برنامج "حالة حب" بقناة اقرأ الفضائية، طوال شهر رمضان المبارك، حيث يتناول البرنامج الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت علاقته بأصحابه وأهل بيته، وكيف أنه كان يتعامل بحالة من الحب والروحانية مع الجميع.

وأوضح " بغدادى" خلال إحدى دروسه العلمية، أنه تم تصوير جميع حلقات البرنامج بالمدينة المنورة، بالقرب من المسجد النبوى الشريف، حيث يتناول البرنامج العديد من الموضوعات الهامة التى تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته وعلاقاته بالناس في مختلف أمور الحياة.

وقالت الصفحة الرسمية للداعية "جابر بغدادى" أن برنامج حالة حب يأتى بالتزامن مع استعدادات قناة اقرأ الفضائية النهائية لشهر رمضان المبارك، وذلك بباقة متنوعة من البرامج الدينية، حيث أن من بين هذه البرامج برنامج (حالة حب) مع الشيخ جابر البغدادي، في ضيافة الداعية مجدي إمام، وحالات حب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يذكر أن الشيخ جابر بغدادي، داعية إسلامي مصري الجنسية، من مواليد 3 يوليو 1977 بمحافظة بني سويف، وينتهى نسبه من ناحية جده لأبيه إلى الإمام الحسن بن على بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نسبه من ناحية جدته لأبيه فيتصل بالإمام محمد بن سعيد البوصيري المتوفي بالإسكندرية عام 1295 للميلاد.

وهو يشغل منصب مدير عام مؤسسة القبة الخضراء لتنمية وإحياء التراث،ووكيل الطريقة الخلوتية الجودية، وعضو نقابة قُراء القرآن الكريم، ودرس الشيخ جابر البغدادي اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة بني سويف، ثم درس التاريخ الإسلامي بنفس الكلية، وتتلمذ في العلوم الشرعية على يد الشيخ الدكتور جودة عبد العليم البكري من علماء الأزهر الشريف.

وحفظ " بغدادى" كتاب الله مع التجويد، ودرس السيرة النبوية المطهرة دراسة مستفيضة على يد كبار علمائها بالمدنية بالمدينة المنورة، كما درس التصوف الإسلامى السنى الشريف على يد كبار علماء الأمة، ويحمل نحو ٢١ إجازة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبار علماء العالم الإسلامى فى علم التصوف وإجازة الدعوة والإرشاد وتربية المريدين على ما جاء فى كتاب الله والسنة النبوية الشريفة.