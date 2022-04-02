تقرير أمريكي: شهر رمضان فرصة مذهلة للترابط

قالت صحيفة" شيكاغو صن تايمز" الأمريكية في تقرير لها، إن شهر رمضان هو تجربة ترابط مذهلة للغاية، لاسيما وقد عادت التجمعات الكبيرة لتناول الإفطار بعد عامين من التوقف بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأضاف حمزة لطيف، مستشار حقوق الإنسان في منظمة حقوقية دولية: “بعد عامين من التجمعات الصغيرة والاحتفالات الرمضانية في المنزل، دعونا 100 شخص إلى منزلي لتناول الإفطار معًا في رمضان الأسبوع المقبل”.

وقال لطيف: “إنه لأمر مدهش للغاية الاحتفال بشهر رمضان سويا حيث كانت التجمعات الكبيرة ممنوعة العامين الماضيين، وإنه أمر مدهش للغاية أن ترى جميع أفراد العائلة يجتمعون في نفس الوقت وهم يحملون نفس الشعور سويا سواء شعور بالعطش أو الجوع أو التعب والجميع يتناول الطعام سويا وفي نفس الوقت”.

وقال سلمان عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في المركز الإسلامي لوسط مدينة شيكاغو الأمريكية، إن جزء مهم من رمضان يتعلق الأمور الروحانية، ولكن رمضان أيضًا فرصة لاعادة التواصل مع الجميع.

وأضاف عزام: "أعتقد أن رمضان هذا العام سيكون أفضل بشكل ملحوظ"، هذا العام حيث عودة التجمعات مع رفع قيود كورونا والآن يستطيع العديد من المسلمين الصلاة في المساجد.

يأتي هذا فيما تم إغلاق مركز وسط المدينة الإسلامي خلال شهر رمضان في عام 2020. في العام الماضي، تم افتتاحه، ولكن تم استخدام نظام تسجيل للحد من السعة إلى حوالي 25٪، كانت المسافة الاجتماعية وأقنعة الوجه مطلوبة و اعتاد الناس على الصلاة كتفًا إلى كتف بدلاً من الصلاة مسافة 6 أقدام، في كل صف آخر.

وقال عزام إن المركز الإسلامي بوسط المدينة سيعقد دروسًا قبل صلاة الليل، بما في ذلك فصل يتم فيه ترجمة آيات من القرآن لمن لا يتحدثون العربية.

وأضاف عزام أنه جنبًا إلى جنب مع عودة التجمعات المحلية، فإن الكثيرين في شيكاغو يشجعهم استمرار الاحتفالات الشخصية بشهر رمضان في جميع أنحاء العالم، مثل الحج إلى مكة في المملكة العربية السعودية.