في رمضان.. أفضل الأطعمة الصيفية للتغلب على الحرارة والبقاء بصحة جيدة

تشهد البلاد موجة من ارتفاع درجات الحرارة من المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، من هنا ينصح خبراء التغذية بتناول الطعام الخفيف، وأنواع محددة تناسب الأجواء الحارة.

وبحسب موقع «hindustantimes» هذه أفضل الأطعمة الصيفية للتغلب على الحرارة والبقاء بصحة جيدة في شهر رمضان.

البطيخ:

يعتبر البطيخ أكثر الأطعمة التي يمكنك تناولها في فصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وساعات الصوم خلال شهر رمضان، حيث أنها أكثرها برودة وصحة، تساعدنا في منع العديد من المشاكل الصحية مثل السرطان، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب البطيخ مفيد أيضًا للمعدة، ويدفع فقدان الوزن أيضًا تناولها في إفطار رمضان مع السلطات والحلويات والعصائر والميلك شيك.

الزبادي:

مناسب تمامًا لفصل الصيف ومناسب أيضا في سحور رمضان، حيث أن هذا الطعام المليء بالبروتين، والذي يتم التحكم فيه يرضي جوعك، كما أنه يحتوي على البروبيوتيك، والتي ستحافظ على صحة الجهاز الهضمي خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

ماء جوز الهند:

ماء جوز الهند الغني بالفيتامينات والمعادن والإلكتروليتات، وماء جوز الهند خلال فترة الصيام لا يتغلب فقط على الحرارة، ويوفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها تحت أشعة الشمس الحارقة، ولكنه أيضًا يعيد الإلكتروليتات الأساسية، والتي غالبًا ما يتم القضاء عليها بسبب التعرق، اشرب ماء جوز الهند في أكثر صوره طبيعية لتحافظ على رطوبتك، وتقليل الصوديوم وأيضًا لإضافة البوتاسيوم إلى نظامك الغذائي، خلال الشهر المبارك.

بذور الريحان:

وهو سائل تبريد طبيعي، يساعد في التخلص من الحموضة والإمساك خاصة خلال شهر رمضان بإضافة إلي وصحة الجلد، يمكن نقعها في الماء لمدة 4-5 ساعات ثم استهلاكها عن طريق إضافتها إلى الماء أو أي مشروب.

الطماطم:

مزايا الطماطم لا تحتاج إلى مقدمة، فهي غنية بمادة تسمى اللايكوبين يحمي بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ويمنحها حماية إضافية في الصيف، يجب أن يكون طبق السلطة المكون من الطماطم من الموجبات الأساسية في رمضان خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.