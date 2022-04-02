«البنتاجون» يعتزم تخصيص 300 مليون دولار إضافية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل "مساعدة أمنية" لأوكرانيا؛ لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي- في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت: إن "هذا القرار يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها دعما لجهودها البطولية لصد الحرب التي شنتها روسيا".

وأضاف أن الولايات المتحدة التزمت الآن بأكثر من 2.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، منذ تولي إدارة بايدن السلطة، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ العملية العسكرية الروسية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل أيضا العمل مع حلفائها وشركائها لتحديد وتقديم قدرات إضافية للأوكرانيين.