بالزيادة 13%.. «التأمينات» تواصل صرف معاشات إبريل من المنافذ الإلكترونية

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم السبت، صرف معاشات شهر إبريل لليوم الثاني على التوالي، بالزيادة الجديدة 13%، بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصي 1222 جنيها.

وأكدت الهيئة أن الصرف يتم عبر منافذ الصرف الإلكترونية المنتشرة عبر محافظات الجمهورية منذ اليوم الأول للصرف لمن يحمل بطاقات ميزة.

وعن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية، أشارت الهيئة إلى أنها بلغت 19 ألفًا و27 منفذًا، وبلغ عدد المؤمن عليهم 14 مليونا و75 ألفا و856 شخص، فيما بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين و748 ألفا.

وأتاحت الهيئة القومية، صرف المعاشات من خلال المحمول، موضحة أن هناك بعض الإجراءات التى يتم اتباعها للصرف من محافظ الهاتف المحمول، وهى أن يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد عنه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف حتى يتم فتح محفظة إلكترونية، ويتم التوقيع على طلب صرف المعاش عليها، على أن تستكمل باقي الإجراءات مع شركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين

التحويل إلى ميزة

أكدت الهيئة، أن التحويل لبطاقة ميزة يتطلب توجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه بطاقة الرقم القومى، وإتمام الإجراءات التالية:

تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

يمكن لصاحب المعاش أن يتوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري.

استثمار أموال التامينات

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، وذلك باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمناً، موضحا أنه يجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة و بعد موافقة مجلس الإداة و النسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق.