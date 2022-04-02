تسجيل 2086 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا فى البر الرئيسى الصينى

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الجمعة 2086 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19، مقارنة بـ 1787 حالة مسجلة في اليوم الأسبق.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 1730 حالة في جيلين و260 حالة في شانغهاي، و21 حالة في هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين.

وسُجلت بقية الإصابات في أكثر من 12 منطقة أخرى على مستوى المقاطعة، بحسب اللجنة.

وتابعت اللجنة أنه تم تسجيل ما إجماليه 43 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19 يوم الجمعة، مقارنة بـ 40 حالة مسجلة في اليوم الأسبق.

وبعد تعافي 4307 مرضى يوم الجمعة، لا يزال 27128 مريضا يخضعون للعلاج الطبي، بينهم 58 مريضاً في حالات خطيرة.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة بسبب كوفيد-19 في ذلك اليوم، وظل عدد الوفيات جراء الفيروس دون تغيير عند 4638 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

و تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.