السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دول وكالة الطاقة الدولية ستلجأ مجددا إلى احتياطاتها النفطية

الطاقة الدولية
الطاقة الدولية

قررت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة، أن تلجأ من جديد الى احتياطها النفطي الاستراتيجي لكن بحجم غير معروف، بهدف محاولة خفض أسعار النفط.

وقالت الوكالة، في بيان، إن أعضاءها قرروا اللجوء من جديد إلى احتياطاتهم النفطية، وأشارت إلى أن التفاصيل ستُعلن "مطلع الأسبوع المقبل".

وأضافت المنظمة (مقرها باريس)، أن القرار "يشير إلى التزامها القوي والموحّد لناحية تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية"، التي تشهد تقلبات كثيرة بتأثير الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ممثلي أكثر من ثلاثين بلدا عقدوا "اجتماعًا طارئًا" وقرروا ضخ عشرات الملايين من براميل النفط الإضافية في السوق، وذلك في إشارة إلى الوكالة الدولية للطاقة.

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