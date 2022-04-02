السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون» يلغى تجربة صاروخ مينتمان 3 لتفادى التوترات مع روسيا

البنتاجون
البنتاجون

أعلن البنتاجون عن إلغاء تجربة صاروخ "مينتمان 3" البالستي العابر للقارات لتفادي التوترات مع روسيا في المجال النووي.

 

وأكدت القوات الجوية الأمريكية لوكالة "نوفوستي" الروسية إلغاء التجربة.

 

وكان المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي قد أعلن في 2 مارس الماضي عن إرجاء واشنطن لتجارب هذا الصاروخ إلى أجل غير مسمى، من أجل عرض عدم وجود أي خطط لزيادة مستوى جاهزية القوات النووية.

 

وأشار البنتاجون إلى تجارب صاروخ "مينتمان 3" هي تجربة روتينية تجري 4 مرات سنويا في قاعدة بولاية كاليفورنيا التي تطلق منها الصواريخ إلى هدف في المحيط الهادئ، ويتم التخطيط لها مسبقا.

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