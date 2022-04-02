السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طريقة عمل شربات القطايف بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

شربات القطايف
شربات القطايف

من المعروف أن القطايف نوع من أنواع الحلويات المقرون اسمها دائمًا بشهر رمضان المبارك، فمن النادر جدًا أن تجد من يقوم بعمل القطايف في غير شهر رمضان المبارك.

ولأن هذه الأيام المباركة هي أكثر الأيام تناولًا لها، ولأن الكثير من السيدات لا تعرف على وجه التحديد كيف يمكن ضبط القطايف وتحديدًا الشربات الخاص بها، نقدم في السطور التالية أفضل طريقة لشربات القطايف:

يختلف الشربات الخاص بالحلويات من نوع إلى آخر، فهناك حلويات يجب أن تسقى بشربات خفيف كالبسبوسة، وهناك أنواع أخرى يجب أن تسقى بشربات ثقيل كالقطايف، وهي ما نحن بصدد تقديم طريقة عمله الآن.

المكونات:
1- كوب من الماء. 

2- 2 كوب من السكر. 

3- معلقة كبيرة من عصير الليمون.

الطريقة:
صب في وعاء نضيف كوب من الماء، و2 كوب من السكر، ونستمر في التقليب جيدًا حتى يختفي السكر، وبعدها نقوم بنقل الوعاء على النار حتى يثقل قوامه، وبعدها نضيف نصف ليمونه، وعندها يكون شربات القطايف جاهز للتقديم.

طريقة عمل عجينة القطايف:

تقوم الكثير من السيدات بشراء القطايف الجاهزة، في حين يمكن إعدادها في المنزل بسهولة كبيرة، واليوم وفي ظل هذا الارتفاع في الأسعار، يعتبر إعداد الأشياء التي يمكن إعدادها في المنزل أهمية قصوى، وفي السطور التالية نقدم طريقة عمل القطايف:

المكونات:

1- 3 أكواب من الدقيق.

2- معلقة كبيرة بيكنج بودر. 

3- 2 معلقة كبيرة من السكر. 

4- معلقة كبيرة من الخميرة.

5- 2 كوب ونص من الماء. 

6- معلقة صغيرة من الملح. 

الطريقة:

في وعاء نقوم باختبار الخميرة بعد إضافة السكر إليه وجزء من الماء، وبعدما تقوم الخميرة بإصدار فقعات عندها يكون الخليط جاهزًا، مع مراعاة أن يكون الماء دافئ ليس بارد ولا ساخن، وفي وعاء آخر نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر، ورشة الملح، ثم نضيف إليه الخميرة، ونستمر في إضافة الماء بالتدريج حتى يمتزج الخليط.

وفي وعاء ساخن على النار، نضيف مسحة من الزيت ومن المهم أن يكون الوعاء غير لاصق، ونضيف معلقة من الخليط وعندما نرى فقعات نقلب الخليط على الوجه الآخر، حتى يصبح الخليط جاهزًا.

أسعار القطايف شهر رمضان تعرف علي خطوات طريقة عمل القطايف طريقة عمل عجينة القطايف

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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