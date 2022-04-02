حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية السبت 2 أبريل 2022

قدم موقع «Hindustan times»، توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 2 أبريل للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

توقعات الأبراج .. برج الحمل:

من المرجح أن تضيف الأصول المملوكة لمواليد برج الحمل المزيد من الأموال، حيث يتوقع خبراء علم الفلك يوم ممتاز لهم، كما تضيء الأمور على الجانب الرومانسي، حيث يلفت انتباه شخص ما خيالك.

توقعات الأبراج .. برج الثور:

من المرجح أن يجلب اليوم أخبار جيدة، فالتركيز الصحيح هو مفتاحك للتعامل حتى مع أصعب المواقف على الصعيد المهني، كما قد تتأخر صفقة مهمة وتؤدي إلى ضياع الفرص.

توقعات الأبراج .. برج الجوزاء:

سيقدم أحد أفراد الأسرة نصيحة جيدة فيما يتعلق بمسألة مهنية، فأولئك الذين يحاولون بيع العقارات سيجدون اليوم واعدًا، وسوف تكون قادرًا على إدارة أموالك بشكل جيد والادخار.

توقعات الأبراج .. برج السرطان:

ستتمكن من البقاء في أفضل حالة بدنية، ومن المحتمل التخطيط لقضاء إجازة قصيرة، لذا استعد للاستمتاع ببعض المرح فأنت تحتاج إليه.

برج الأسد:

بعض الأخبار الجيدة في انتظارك على جبهة الأسرة، فلا يمكن استبعاد قضاء إجازة قصيرة بالنسبة للبعض حيث يمكنك مزج العمل مع المتعة ومن المرجح أن يتم تلقي بعض الحوافز المالية.

برج العذراء:

الكثير من الإثارة مخبأة لأولئك الذين يخططون لرحلة إلى مكان غريب، ومن المرجح أن تتحقق رغبتك في البقاء في أعين الجميع اليوم على الصعيد الاجتماعي.

برج الميزان:

من المرجح أن تفعل العلاجات المنزلية المعجزات لأولئك الذين يعانون من مرض متكرر، ومن المتوقع حدوث تطور إيجابي فيما يتعلق بصفقة ما على صعيد العمل.

برج العقرب:

هناك فرصة جيدة لاتخاذ قرار لصالحك على الصعيد المهني، من المحتمل أن تضيف إلى ثروتك عن طريق اختيار بعض خيارات الاستثمار الجيدة.

برج القوس:

يبدو أن النزاع على الملكية أمر لا مفر منه بالنسبة للبعض، ومن المحتمل أن تضيف إلى ثروتك عن طريق اختيار بعض خيارات الاستثمار الجيدة.

برج الجدي:

أولئك الذين يبحثون عن السلام والهدوء سيجدون المنزل بيئة هادئة، كما أن أولئك الذين يبحثون عن منزل للإيجار سيتمكنون من العثور على منزل يناسب الفاتورة.

سيجد أولئك الذين يمارسون التدريبات بانتظام تحسنًا ملحوظًا في صحتهم ولياقتهم البدنية، فلا يمكن استبعاد أكثر نزهة ممتعة مع الأصدقاء أو العلاقات بالنسبة للبعض.

برج الحوت:

قد يزعجك شيء ما قيل أو فعل على الصعيد المهني أو الشخصي اليوم، كما ستساعد كلماتك الرقيقة على تهدئة الأعصاب المتوترة لأحد أفراد الأسرة.