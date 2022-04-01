قبل الحلقة الأولى.. أعرف حكاية مرض أكرم حسني «الهولولو» في مكتوب عليا

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية بدء المسلسلات، حيث تتنوع ما بين الكوميدي والاكشن، والدراما، حيث تكتظ الشاشات بالأعمال الفنية المميزة خلال هذا الشهر.

«مكتوب عليا».. هو أحد المسلسلات التي جذبت الكثيرين من خلال البرومو، فهو من بطولة الفنان الكوميدي أكرم حسني، آيتن عامر، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، حيث يخوض السباق الرمضاني بقصة قد تكون جديدة وفريدة من نوعها.

قصة مرض الـ«الهولولو» بمسلسل مكتوب عليا

ويتوقع البعض بأن مسلسل "مكتوب عليا" من المسلسلات التي قد تنافس بقوة على الأفضل كوميديًا، خلال هذا الموسم الرمضاني، فهو يجمع نجوم تمتاز بحس الفكاهة وكوميديا الموقف.

ويجسد الفنان الكوميدي أكرم حسني، دور شاب يدعى "جلال" تعرض لأحد الرجال في الشارع، الذي مسح على يده بماء مسحورة، تسببت في ظهور كتابات لأحداث ستحدث خلال اليوم، حيث أطلق المؤلفين على مرض أكرم حسنى في المسلسل بـ"الهولولو".

وخلال المسلسل تدور الأحداث حول الكتابات التي تظهر على يد "جلال" الذي يسعى جاهدًا في عدم حدوثها، كما أن بعض الأحداث قد تضعه في الكثير من الأزمات سواء مع أشخاص، أو مع أجهزة الأمن.

أكرم حسني نجم محبوب من الصغار قبل الكبار

استطاع النجم أكرم حسني ان يبتكر خط جديد للكوميديا، ساهم في جذب فئة كبيرة من عشاق الكوميديا في الوطن العربي، فهو يعتمد على كوميديا الموقف، التي تساعد في رسم البسمة سواء بنبرة الصوت أو التعليق على موقف ما.

بدأ أكرم حسني عمله الإعلامي في عام 2004، حيث عمل كمذيع في إذاعة نجوم إف إم، حيث قدم برنامج أسبوعي تحت اسم "ستة فاصلة مية"، فيما كانت بداية نجاح أكرم حسني، الحقيقية في عام 2008، من خلال شخصية "أبو حفيظة" التي ابتكرها في برنامجه الكوميدي نشرة أخبار الخامسة والعشرون عبر قناة "موجة كوميدي"، وقد نجح في تقديم هذه الشخصية بشكل كبير.

كما شارك أكرم حسني في عام 2015 في مسلسل "لهفة" وكذلك في فيلم "كابتن مصر" بشخصية أبو حفيظة، وقدم دور البطولة بجانب أحمد فهمي في فيلم كلب بلدي في عام 2016، وشارك معه في مسلسل ريح المدام في عام 2017، وشارك في بطولة بنك الحظ في العام ذاته.

وقدم مسلسل الوصية في عام 2018، ، كما شارك أيضًا في فيلم البدلة، ومسلسل الواد سيد الشحات.