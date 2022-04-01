نادى زفتى الرياضى يقيم حفلا للأيتام بعنوان «يوم الطفل» (صور)

أقام نادي زفتى الرياضي أعرق أندية الدلتا، والمنشأ عام 1925، احتفالًا بيوم اليتيم، تحت شعار "يوم الطفل" بحضور الأطفال من أعضاء النادي وعدد من الأيتام من مختلف مدارس إدارة زفتي التعليمية، وعدد من تلاميذ وطلبة وطالبات مدرسة علي بن أبي طالب "المدرسة الفكرية"، برعاية وحضور مجلس إدارة النادي وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وسط احتفاء كبير بالأطفال الحاضرين.





شهد الحفل عروضًا فنية مختلفة واستعراضات فنية وبعض ألعاب الترفيه بحضور عرائس تمثل شخصيات كرتونية شهيرة لاقت استحسان الأطفال وإقبال كبير عليها كما أقبل الأطفال على المسابقات التي قدمها الساحر وشرح خلالها أنه لا يوجد سحر وأن ما يتم عبارة عن أدوات ومعدات ومهارة خفة اليد هي المتحكمة في خطف عيون المتابعين، وحصرت اللجنة المنظمة للحمل علي تقديم عدد من الألعاب للأطفال ووجبات غذائية وبعض الفقرات الثقافية والترفيهية لهم، من أجل إدخال الفرحة وإسعاد الأطفال الذين فقدوا حنان آبائهم وأمهاتهم.



والتقط الأطفال الصور التذكارية ورددوا الأغانى الوطنية مع الدى جى واستمتعوا فى النادى بباقى اليوم مع الفقرات الفنية الرائعة والفنون الشعبية وفقرة الساحر والسيرك والألعاب البهلوانية والعرائس، والعديد من المسابقات الترفيهية حتى المساء.



من جهته أكد حسين صابر، مدير عام النادى، أن النادى وكل العاملين فيه فى خدمة الأبناء الأيتام، مؤكدا أنهم جميعا بمثابة آباء لكل طفل يتيم، نقدم لهم يد العون والمساعدة ولن ندخر جهدا فى إسعادهم دومًا، وأن النادي من مجلس إدارة وعاملين وعلى أتم استعداد لتلبية كل مطالبهم في كل الأوقات، مضيفًا أن مجلس الإدارة المنتخب للنادي مصطفى الشوربجي رئيس المجلس ونائبه حسن ثابت، وأمين الصندوق وليد عاصم، والأعضاء حسام جبر وأيمن العشري وطارق الصيفي والسيد الجز ونجوي كشك، وأحمد البشلاوي وأحمد السباعي، دائمي التواجد والمشاركة في مثل هذه الاحتفالات.





من جانبه؛ أكد أيمن العشرى، عضو مجلس الإدارة واللجنة الاجتماعية، أن المجلس أصر على تسمية الاحتفال بيوم الطفل بدلًا من يوم اليتيم حتي لا يتأثر الأطفال ويشعرون بأنهم أقل من أقرانهم، كما أصر مجلس إدارة النادي واللجنة المنظمة للحفل على دعوة أبناء المدرسة الفكرية لذوي الهمم الذين أضافوا للحفل جانبا رائعا، موجهًا الشكر للمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتورة جيهان صابر، مدير إدارة زفتى التعليمية. على الاستجابة والسماح بتواجد الأطفال.