وفد الوادى الجديد يكرم الأمهات المثاليات لذوى الهمم

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد في الوادي الجديد برئاسة محمود سامى بالتعاون مع اللجنة النوعية للمرأة والطفل بقيادة أشجان إسماعيل، اليوم، احتفالا لتكريم الأمهات المثاليات لذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة العامة ولجنة المرأة لوفد الوادي الجديد.

تضمن الحفل كلمة ترحيبية من رئيس لجنة المرأة أشجان إسماعيل أكدت فيها على أهمية دعم ذوي الهمم الذين يملكون قدرات خاصة يفقدها الكثيرون.

من جانبه، تحدث الشيخ أحمد نصيب عن فضل الأم التي تُعلم وتربي وتتحمل وتثابر من أجل أبنائها، لتكون ركنًا أساسيًا من أركان بناء المجتمع.

وانتهى الحفل بتكريم عدد 21 أمًا مثالية، وكذلك 21 طفلًا من ذوي الهمم بشهادات تكريم ومبالغ مالية.

وكانت قد نظمت لجنتا المرأة بحزب الوفد في محافظتي القاهرة والجيزة برئاسة سميرة إبراهيم، وشيرين ربيع زيارة إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، ودار أيتام "بكره أحلى" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمناسبة حلول شهر رمضان، ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.

وحرصت عضوات اللجنتين على تقديم الهدايا والألعاب وفوانيس رمضان للأطفال، بالإضافة إلى تبرعات ومساهمات عينية تم تجميعها بالجهود الذاتية، لإدخال الفرح والسرور على قلوب الأطفال ورسم البسمة على وجوههم والمساهمة في توفير احتياجاتهم.

واستمع أعضاء اللجنتين لشرح تفصيلي من العلاقات العامة خلال زيارة أطفال مستشفى 57357 عن طرق العلاج، كما تحدث عدد من أطباء المملكة العربية السعودية حول أساليب العلاج بالإشعاع والتأهيل النفسي للأطفال في نهاية رحلة علاج كل طفل.

وشارك في الزيارة سميرة إبراهيم، رئيس لجنة المرأة في حزب الوفد بمحافظة القاهرة، وشيرين ربيع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة المرأة للحزب بمحافظة الجيزة، ونهى سليمان، سكرتير عام لجنة المرأة بالقاهرة، وليلي عبد العزيز، سكرتير عام مساعد لجنة المرأة بالقاهرة، ورودي السلحدار نائب رئيس لجنة المرأة بالقاهرة ومني أحمد نائب رئيس لجنة المرأة بالقاهرة وفاطمة فتحي نائب رئيس لجنة المرأة بالجيزة ومها رسلان نائب رئيس لجنة المرأة بالقاهرة، وبسنت عادل سكرتير عام لجنة المرأة بالجيزة ورانيا جمال، نائب رئيس لجنة المرأة بالجيزة وأمال عيسي، سكرتير عام مساعد لجنة المرأة بالقاهرة، وفادية يوسف، عضو لجنة المرأة بالقاهرة، وسحر السلحدار، عضو لجنة المرأة بالقاهرة.