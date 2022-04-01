الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بعد قليل.. «الإفتاء» تستطلع رؤية هلال شهر رمضان

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا عقب آذان المغرب اليوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

يحضر الحفل  اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبًا عن  رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن شيخ الأزهر، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية السابق والأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

ومن جانبه، صرّح الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- بأنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بإعلان دار الإفتاء فيما يتعلق بالرؤية الشرعية لأهلَّة الشهور الهجرية وعدم الإعلان قبل التوقيت المحدد، تجنبًا لحدوث أى بَلبلة قد تحدث بين الناس جراء ذلك.

دار الافتاء المصرية مغرب اليوم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك اللواء خالد عبد العال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار عمر مروان

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حاجتنا إلى الضحك

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