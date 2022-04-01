محافظ مطروح يشارك الأيتام فرحة رمضان ويهديهم «الفوانيس»

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الاحتفالية التى نظمتها المحافظة احتفالا بيوم اليتيم مع الجمعة الأولى من شهر أبريل، بحديقة العوام.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، والعميد حاتم السبع، السكرتير المساعد، وعدد من مديري المديريات، والإدارات المعنية ومؤسسة حياة كريمة بمطروح، وسط بهجة وفرحة الأطفال الأيتام من الجمعيات الاجتماعية ودار رعاية الأيتام بالكيلو 7 والأيتام من مركز رعاية قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة.

وأجرى «الدستور» بثا مباشرا من احتفالية يوم اليتيم التي نظمتها محافظة مطروح.



وهنأ محافظ مطروح الأطفال الأيتام بيوم احتفال العالم بهم وكذلك التهنئة للأطفال بدار رعاية الأيتام بالكيلو 7، لفوزهم بالمركز الثاني لكرة القدم على مستوى المحافظات في المسابقة التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.



تضمنت احتفالية يوم اليتيم بمطروح فقرات فنية وغنائية، وفقرة التنورة والدورة الشقية وسط فرحة كبيرة من الأطفال، حيث تم توزيع هدايا وألعاب وفانوس رمضان على الأطفال.

وكان قد شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في مارس 2022 احتفالية المحافظة لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2022، واللاتي تم اختيارهن من خلال مديرية التضامن الاجتماعى ووحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام للمحافظة.

IMG-20220401-WA0122

IMG-20220401-WA0121

IMG-20220401-WA0120

IMG-20220401-WA0118

IMG-20220401-WA0117

IMG-20220401-WA0116

IMG-20220401-WA0115

IMG-20220401-WA0114

IMG-20220401-WA0113

IMG-20220401-WA0112

IMG-20220401-WA0111

IMG-20220401-WA0110

IMG-20220401-WA0109

IMG-20220401-WA0108

IMG-20220401-WA0107

IMG-20220401-WA0103

IMG-20220401-WA0102

IMG-20220401-WA0101

IMG-20220401-WA0104