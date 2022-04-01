الإفتاء توضح ما يفطر وما لا يفطر فى رمضان

كشفت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، فى مجموعة من منشوراتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الأشياء التي لا تفطر وما يفسد الصيام فى رمضان، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عن استطلاعها اليوم الجمعة 1 أبريل، هلال شهر رمضان الكريم لعام 1433 هجرية من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية في حفل رسمي وشعبي يقام في مركز الأزهر للمؤتمرات في مدينة نصر بعد صلاة المغرب.

الإفتاء تكشف الأشياء التي لا تفطر وما يفسد الصيام فى رمضان 2022

ويتساءل الكثير من الناس عن الأشياء التى تفطر وتتسبب في إبطال الصيام والأشياء التى لا تفطر.

ويستعرض الدستور معكم في التقرير التالي أبرز الأشياء التى تفطر والأشياء التى لا تفطر.

هل دخول الماء في فتحة الشرج أثناء الاستنجاء من الغائط يفطر؟

الجواب: دخول الماء في فتحة الشرج أثناء الاستنجاء لا يفطر، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا هو بمعنى الأكل والشرب وبهذا الرأى أخذت دار الإفتاء المصرية.

ما حكم بلع البلغم؟

الجواب: مذهب جمهور الفقهاء أن بلع البلغم لا يفطر إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرا، ويرى المالكية في الراجح عندهم أن بلع البلغم لا يفطر مطلقا وعلى ذلك فيمكن تقليد قول المالكية لمن ابتلي بذلك ولا قضاء عليه.

هل ارتجاع المرىء يبطل الصيام؟

الجواب: لا يفطر ولا يبطل الصيام، فهو يخرج بدون إرادة الإنسان، لكن لا يبتلع ريقه حتى يطهر فمه من أثر ذلك، فإذا خرج للفم وجب إخراجه، أما لو وصل للحلق ورجع بنفسه فلا يضر، ولا يفطر الصائم .

ما حكم التبرد بالماء أثناء الصوم؟

الجواب: يجوز شرعًا تبرد الصائم بالماء بأن يغتسل أو يصب على بدنه الماء اتقاء للحر أو العطش ولا يفطر؛ روت عائشة رضي الله عنها أن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: “كان يدركه الفجر جنبًا في رمضان، من غير حلم فَيغتسل ويصوم”.

حقن العضل أو الوريد:

الجواب: الحقن، سواء الوريدية أو العضلية التي يحصل عليها المسلم كعلاج أو تقوية للجسم، ولا تدخل أو تصل إلى الجوف، لا تبطل الصيام.

ما حكم من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر دون أن يعلم بطلوعه؟

الجواب: لا يصح صيامه وعليه القضاء وإمساك بقِيَّة اليوم؛ لحرمة الشهر الكريم.

ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟

الجواب: يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق، ويكره المبالغة فيهما.

هل القيء يفسد الصيام؟

الجواب: إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه وأن لا يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ ذَرعه القَيء فلَيس علَيه قَضاء، ومن استقاء عمدًا فَليقض".

ما حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن أثناء الصيام؟

الجواب: الجوف عند الفقهاء عبارة عن المعدة، والأمعاء، والمثانة على اختلاف بينهم فيها، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفطر إلى أي واحدة منها من منفذ مفتوح ظاهرًا حسا فإنه يكون مفسدًا للصوم ولذلك يجعلون وضع النقط في الأنف مفسدًا للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.

وكذلك وضع النقط في الأذن، فمذهب جمهور الفقهاء فيها والأصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية أنه لا يُفطِر؛ ذهابًا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حسًّا من الأذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمسام كالكحل.

ما حكم استعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم؟

الجواب: مذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استعملت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالا للمائع المحقون بها إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح، وهناك قولٌ للمالكية أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجهٌ عند الشافعية، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة يستحب قضاء الصوم باستعمالها.

ما حكم الحجامة، ونقل الدم أثناء الصوم؟

الجواب: جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تفسد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، ومثل الحجامة في الحكم نقل الدم؛ فإنه لا يؤثر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف والضرر.