الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 13 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، مع اقتراب شهر رمضان وازدياد عمليات الاعتقال لمنع ما تقول سلطات الاحتلال، إنه تصعيد ممكن من جانب الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال ثلاثة أشقاء من بلدة اليامون غرب محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة، فيما تم اعتقال أربعة آخرين من رام الله.
وأضافت المصادر، أنه تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين من محافظة نابلس الواقعة بين جنين ورام الله، وهي نقطة اشتباكات استثنائية بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي بيت لحم، إلى الجنوب من القدس المحتلة، تم اعتقال شابين بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

الاحتلال قوات الاحتلال الضفة

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